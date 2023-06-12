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5.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

5.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
13 يونيو 2023 01:05

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 5.4 مليار درهم بدعم صعود أسهم «المالية» و«الطاقة» و«الصناعة» و«العقار».
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.316 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.322 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.683 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و639.15 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم، موزعة بواقع 849.1 مليون درهم في سوق أبوظبي، و597.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 931.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.4 ألف صفقة.
وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.12% أو ما يعادل 19.4 نقطة، ليغلق عند 9216 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.12% أو ما يوازي 11.4 نقطة، ليقفل عند 9380.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.08% رابحاً 3.22 نقطة، ليقفل عند 3701.91 نقطة.

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