الإمارات تتفاوض لتجنب الازدواج الضريبي مع روسيا الاتحادية

دبي (الاتحاد)

عقدت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية الجولة الثانية من المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال مع روسيا الاتحادية، والتي عقدت في مقر وزارة المالية بدبي.

والتقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، على هامش جولة المحادثات، مع أليكسي سازانوف نائب وزير المالية في روسيا الاتحادية، وتيمور زابيروف سفير روسيا لدى الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على مواصلة تنمية علاقات الصداقة والتعاون ذات المنفعة المتبادلة مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات الحيوية، وبما يخدم مصلحة البلدين.

وقال معاليه: «نؤكد ضرورة التنسيق والحوار البناء مع روسيا الاتحادية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.» وترأس فريق دولة الإمارات المشارك في المفاوضات، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور ممثلي من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة. وحضره عن جانب روسيا الاتحادية، سازانوف، والكسندر سميرنوف نائب مدير إدارة السياسة الضريبية لوزارة المالية، وإيكاترنيا فينوغرادوفا رئيس قسم العلاقات الضريبية الدولية بإدارة السياسة الضريبية لوزارة المالية، والكسندرا كاديت رئيس إدارة التسعير التحويلي بالهيئة الفيدرالية للضرائب.

وفي هذه المناسبة، أكد يونس الخوري أهمية هذه المحادثات في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية لا سيما في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية. وقال: «تعتبر المفاوضات بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي ذات أهمية قصوى، إذ إن الهدف الرئيسي هو إزالة مختلف الحواجز التي تقف عائقاً أمام تقدم التعاون الاقتصادي بين البلدين.»