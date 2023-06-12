وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، لبحث تعزيز التعاون المشترك في تنمية ريادة الأعمال ودعم آفاق النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين. جاء ذلك خلال فعاليات «يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023»، والتي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري، وبحضور مجموعة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين وحاضنات ومسرعات الأعمال من البلدين.

وحضر الاجتماع شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، إيمان بن شيبة، رئيسة قسم المشاركة المجتمعية في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أحمد علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»، ريم عبدالله، مديرة النمو للشؤون الحكومية والاستراتيجية بـ «Hub71»، الشيخ الدكتور ماجد القاسمي، شريك ومؤسس شركة سوما ماتر.

وأضاف معاليه: «يمثل الاجتماع محطة جديدة لخلق المزيد من الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الإمارات وكوريا حول مجالات تمويل رأس المال المخاطر والتقنيات الحديثة والحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما أن دولة الإمارات تعد بوابة مهمة للشركات الناشئة الكورية للتوسع في أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصحة، كما أطلع معالي بن طوق الجانب الكوري على المميزات والممكنات التي تمنحها مبادرات وبرامج مشروع «موطن ريادة الأعمال» لرواد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات. ووجه الجانب الكوري الدعوة إلى الجانب الإماراتي للمشاركة في فعالية «2023 COMEUP» خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023، والتي تمثل أكبر حدث لريادة الأعمال والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، حيث يشارك فيها أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.