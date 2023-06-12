«أبوظبي للجودة» يطلق خدمة التحقق من صحة بيانات العبوات المعبأة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إطلاق خدمة جديدة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً والمتداولة في الأسواق والمصنعة محلياً في إمارة أبوظبي، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة ضمن التشريعات واللوائح والمواصفات الإماراتية، من حيث صحة البيانات والكمية ووحدة القياس والحجم والطول والمساحة.

وخدمة التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً والمتداولة في الأسواق والمصنعة محلياً تتضمن تنفيذ الرقابة على 5 أنواع من العبوات المعبأة مسبقاً، هي العبوات الصلبة، والعبوات السائلة، والعبوات الصلبة بوسط سائل (الوزن المصفى)، والعبوات التي تباع بالعدد، والعبوات التي تقاس بالطول والمساحة.

كما نجح المجلس في تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من خدمة التحقق من أجهزة قياس ضغط الهواء في الإطارات على مستوى إمارة أبوظبي، مما عزز من مستوى السلامة والأمن على طرق إمارة أبوظبي ودعم منظومة النقل المتكامل وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وشملت المرحلة الأولى من خدمة التحقق من أجهزة قياس ضغط الهواء في الإطارات محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك ومنافذ البيع، بينما شملت المرحلة الثانية من الخدمة محال بيع وتركيب الإطارات.

وقال خلف المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع الأسواق والمستهلكين بالمجلس: «إن خدمة التحقق من أجهزة قياس ضغط الهواء في الإطارات تأتي ضمن الدور الرقابي لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، كما أنها تلبي متطلبات والتزامات اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للتحقق المتواصل والمستمر من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً، ومن بين هذه الأدوات أجهزة قياس ضغط الهواء في الإطارات في جميع مناطق إمارة أبوظبي، للتأكد من دقة الأجهزة حفاظاً على سلامة الأفراد، وتعزيزاً لمستوى الخدمات في أبوظبي، وفقاً لأعلى معايير الجودة والمطابقة العالمية وفي شتى القطاعات والمجالات»

وأضاف: «تسهم خدمة التحقق من أجهزة قياس ضغط الهواء في الإطارات في تحقيق استراتيجية الرؤية الصفرية التي أطلقتها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية؛ بهدف خفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق، وصولاً إلى صفر وفيات».