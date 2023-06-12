«مالية عجمان» تنظم ورشة حول معايير المحاسبة الدولية

عجمان (لااتحاد)

عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان «ورشة إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي»، بهدف رفع كفاءة المسؤولين الماليين في الجهات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية.

تأتي الورشة في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي على مستوى حكومة الإمارة.

حضر الورشة، التي عقدت في فندق سراي عجمان، مجموعة من الموظفين الماليين ذوي الخبرة والمعنيين بإجراءات إعداد البيانات المالية الخاصة بالشأن المالي في مختلف الجهات الحكومية في عجمان.

وقال راشد أحمد الرئيسي، مدير قسم العمليات المالية في الدائرة، بهذه المناسبة، إن الورشة تأتي في إطار حرص دائرة المالية في عجمان على تحسين جودة وأسس إعداد البيانات المالية على مستوى الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لفهم وتطبيق أفضل المعايير والإجراءات المحاسبية العالمية، التي من شأنها تعزيز جودة ودقة وشفافية التقارير المالية في القطاع العام، ما ينعكس على رفع كفاءة وفعالية التخطيط المالي في عجمان، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة فيها.

وأوضح أن الدائرة تعتمد برنامجاً سنوياً للدورات والورش التدريبية الرامية إلى تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية في مختلف مجالات عملهم المالي، ويسهم هذا في دعم قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز تنافسية إمارة عجمان وسعادة المجتمع.