دبي تستهدف جذب 300 شركة رقمية ناشئة

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن مبادرة جديدة لتأسيس ودعم الشركات الرقمية في دبي، وتوفير حزمة خدمات جديدة تدعم شركات التكنولوجيا والشركات الرقمية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعددة الجنسيات التي تخطط لتأسيس أعمالها في دبي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن المبادرة تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي، من خلال مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة في غضون 10 أعوام.

وقال معاليه إن هذه المبادرة النوعية لتسهيل ممارسة الأعمال هدفها ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومركزاً لتطويره، كما ستسهم بشكل رئيس في تحقيق أهداف دبي باستقطاب 300 شركة ناشئة رقمية بحلول عام 2024، وتهيئة البيئة التي تضمن ازدهار الشركات الرقمية وتعزيز بيئة الاستثمار.

من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» إن هذه الشراكة تؤكد التزامنا المستمر تجاه رفد بيئة الأعمال في دبي بالابتكارات والمساهمة في عملية التحول التي تشهدها الإمارة.

بدوره، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في تصريحات على هامش الإعلان عن المبادرة، إنه سيتم تدشين المنصة الرقمية للاشتراك في المبادرة خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتيح للشركات المشتركة الحصول على الامتيازات وحزم التسهيلات التي توفرها المبادرة، والتي تتضمن عروضاً خاصة بأسعار تفضيلية لمجموعة من الخدمات، وفي مقدمتها مجموعة e& وغيرها بما يشمل المناطق الحرة ومزودي مساحات العمل المرنة، وشركات التقنيات المالية والخدمات اللوجستية.