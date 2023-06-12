مطار دبي الدولي يتصدر عالمياً في السعة المقعدية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول عالمياً كأكبر مطارات العالم في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر يونيو 2023، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي»، التي أظهرت مواصلة المطار تسجيل معدلات نمو قوية في السعة منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لبيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي خلال يونيو الجاري أكثر من 4.636 مليون مقعد مجدول، بزيادة نحو 678 ألف مقعد عن مطار هيثرو لندن الذي حل في المركز الثاني عالمياً بنحو 3.95 مليون مقعد.

وبحسب البيانات حل مطار أمستردام الهولندي في المركز الثالث بنحو 3.25 مليون مقعد، ثم مطار «باريس شارل ديجول» في المركز الرابع بنحو 3.23 مليون مقعد مجدول، فيما جاء مطار فرانكفورت خامساً بنحو 3.05 مليون مقعد، ثم مطار سنغافورة في المركز السادس بنحو 3.02 ملايين مقعد. ووفقاً للبيانات حل مطار دبي الدولي في المرتبة الثانية عالمياً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، وذلك على صعيد إجمالي السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية والمحلية معاً، حيث سجل المطار الأميركي أكثر من 5.31 مليون مقعد مجدول خلال يونيو بفارق نحو 673 ألف مقعد عن مطار دبي، حيث تقدم مطار دبي من المركز الثالث عالمياً في إجمالي السعة المقعدة إلى المركز الثاني.

وعزت مؤسسة أو أي جي الدولة معدلات النمو القوية التي يسجلها مطار دبي الدولي منذ بداية العام إلى الزيادة المتواصلة في عدد رحلات الطيران التي تشغليها الناقلات الجوية الرئيسية العاملة عبر مطار دبي وخاصة طيران الإمارات وفلاي دبي، والعودة الكاملة إلى شبكة الوجهات، بالتزامن مع مواصلة المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي.