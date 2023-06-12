مصارف الإمارات الثانية عالمياً في «ثقة المتعاملين»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات مؤخراً اجتماعه الثاني لعام 2023، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، وذلك لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً، ومتابعة تنفيذ استراتيجية اتحاد المصارف للعام 2023، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول للعام في مارس الماضي.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالنجاحات التي ما انفكّ يحققها الاتحاد في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتعاون الوثيق والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد في تعزيز المكانة الريادية للقطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي احتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك بنسبة 84% في عام 2022.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «يعد القطاع المصرفي الإماراتي نموذجاً يحتذى به في التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الثقة المتنامية في القطاع والقفزة الكبيرة في توفير القنوات الرقمية والبنى التحتية التكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتميز بنهجٍ استباقي في خلق أطُر ٍ مناسبة لمصرفنا الأعضاء لمواكبة التقنيات المتطورة وإيجاد حلولٍ مصرفيةٍ مبتكرة وآمنة وسلِسة».

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على جهودهم الدؤوبة، وقال: «يُسهم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، والمجلس التشاوريّ، اللذان يضمان نخبة من القيادات التي تتميز بخبرات ودرايةِ واسعة في القطاع المصرفي والمالي، في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في الاتحاد، والذي يصب في مصلحة البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات وكافة عملائِها، ومصلحة الاقتصاد والمجتمع».

واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أبرز مشاريع وخطط استراتيجية 2023، والتي تم اعتمادها في الجمعية العامة لاتحاد مصارف الإمارات في وقت سابق من العام الجاري. وتشمل هذه الخطط مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين، بما يتماشى مع هدف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والقطاع المصرفي في الدولة، والمتمثل في توظيف 5000 مواطن إماراتي بحلول عام 2026 في قطاعي المصارف والتأمين لزيادة مشاركة المواطنين فيهما. وكذلك ناقش الاجتماع خطط استمرار البرامج التوعوية والتدريبية وورش العمل التي ينظمها اتحاد مصارف الإمارات للبنوك الأعضاء والعاملين فيها لتبادل الخبرات في كافة الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير المبادرات وتقديم التوصيات والحلول المناسبة من أجل مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي والمالي.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يقوم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في تمكين الأمانة العامة للاتحاد ولجانه الفنية المختصة الـ25 واللجان الاستشارية الثلاث، كي يتمكن الاتحاد من تنفيذ خططه بشكلٍ فعال للمساهمة في التطوير المستمر للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظراً للخبرات والمعرفة الواسعة التي يتمتع بها أعضاء تلك اللجان التابعة للاتحاد.

ففي العام الماضي قام الاتحاد بمبادرات عديدة مهمة تشمل العمل مع المصارف الأعضاء على تسريع وتيرة ونوعية التوطين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».