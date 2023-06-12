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الاقتصادي

النفط ينخفض قبيل اجتماع المركزي الأميركي

النفط
12 يونيو 2023 08:55

 تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إذ يحاول المستثمرون معرفة ميول المركزي الأميركي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين أثرت مخاوف مرتبطة بنمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية على السوق.

وبحلول الساعة 0058 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.50 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.93 دولار للبرميل.

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الدولار يتذبذب مع انحسار توقعات رفع الفائدة

وسجل الخامان ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية.
وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي المركزي الأميركي الفائدة من دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعزز رفع الفائدة العملة الأميركية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران، ورفع توقعاته للإمداد من البلدين وفنزويلا في 2024 بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

المصدر: وكالات
النفط
الفائدة الأميركية
أسعار النفط
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