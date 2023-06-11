مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «الاتحاد»: الإمارات تزود العالم بخدمات تسوية النزاعات «الرقمية»

حسام عبدالنبي (دبي)

تسعي دولة الإمارات، من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتزويد العالم بمجموعة من الخدمات الشاملة لتسوية النزاعات، والتي تتجاوز مجالات عمل أنظمة المحاكم العامة التقليدية، ومنها محكمة الاقتصاد الرقمي التي تعمل كمنصة فعالة وموثوقة لدعم الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي، بحسب القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقال المهيري لـ «الاتحاد»، إن دولة الإمارات تتخذ خطوات لدعم قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديدة، ما يستقطب المزيد من الشركات الأجنبية لدخول السوق المحلي، مؤكداً أهمية توفير مزيج من التميز القضائي والخدمي مع التطبيقات التكنولوجية المبتكرة في إدارة نزاعات الشركات العالمية الناشئة. (33)

وأضاف أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تتطلع إلى ترقية البنية التحتية الرقمية الحالية، ومراجعة التقنيات الناشئة، مثل تقنية سجلات الحسابات الموزعة القائمة على «البلوك تشين»، والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي في منظومة المحاكم الرقمية، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأشهر القادمة.

بيئة مثالية

وكشف القاضي عمر المهيري، عن أن خطة محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي تشمل 28 مشروعاً، ترسي مستوى جديداً من التميز القضائي والخدمي والاتصال والابتكار، حيث تهدف محاكم المركز إلى توفير بيئة مثالية للاستثمار من خلال دعم مركز دبي المالي العالمي، وتعزيز مكانة دبي مركز أعمال عالمياً، والعمل على تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، مسترشداً على ذلك بإطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي في عام 2021، لتسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، في محاولة لاستكمال خطة دبي وإرساء اقتصاد رقمي متطور، وبحيث سيكون تنفيذ الخطة الجديدة بمثابة حافز لدفع وتطوير اقتصاد دبي بشكل كبير خلال العقد المقبل.

وقال المهيري، إن التقدم السريع في مجال التحول الرقمي يتطلب وجود محكمة متخصصة تدعم مسيرة التطور، وتضمن أمن وسلامة العاملين في هذا القطاع، وهذا ما دفع إلى إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي، وهي دائرة قضائية تم إنشاؤها لتسهيل الوصول إلى تسوية النزاعات المعقدة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن المحكمة تنظر في القضايا المتعلقة بالتقنيات الحالية والناشئة، بما في ذلك البيانات الضخمة والبلوك تشين والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والخدمات السحابية والمركبات الجوية غير المأهولة والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

وذكر أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أصدرت في عام 2022 حكماً في واحدة من أوائل النزاعات القضائية في مجال العملات المشفرة على مستوى المنطقة، وواحدة من القضايا القليلة المسجلة على مستوى العالم، والتي تتناول قضايا مثل التحويل الآمن للعملات المشفرة بين المشتري والبائع والالتزامات المستحقة على الجهة المحتفظة بالعملة المشفرة.

وذكر المهيري، أن المادة 58 الجديدة من قواعد محاكم مركز دبي المالي العالمي تشتمل على تطبيق نهج موحد باستخدام النماذج الذكية لتوفير المعلومات، من خلال منصة ديناميكية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إلى حلول عصرية لنزاعات الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن معالجة القضايا تتم باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بما يوفر الخدمات السريعة للأطراف المتنازعة وقوى إنفاذ القانون، وهو ما يتماشى مع التزام المحاكم باتباع نهج غير ورقي بهدف الحد من الأثر البيئي لإجراءات المحكمة.

القضايا المعروضة

ووفقاً لـ «المهيري»، فقد ارتفع عدد القضايا المعروضة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2022 بنسبة 15% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 861 قضية في جميع الدوائر مقابل مراجعة ما مجموعه 747 قضية في العام السابق.

وقال إن دائرة التحكيم سجلت الزيادة الأكبر في عدد القضايا خلال عام 2022، بقيمة إجمالية 1.2 مليار درهم لهذه القضايا، ومتوسط قيمة لكل قضية وصل إلى 94 مليون درهم، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ بأكثر من 700%، مشيراً إلى أن المحكمة الابتدائية الرئيسية سجلت 121 قضية بقيمة إجمالية 4.4 مليار درهم، وزيادة سنوية بنسبة 16%، بينما بلغ متوسط القيمة لكل قضية 58.3 مليون درهم، بزيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2021.

وذكر المهيري، أن عدد القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة وصل إلى 472 قضية في عام 2022، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالعام السابق، وجاء 59% من هذه الدعاوى من أطراف اختاروا اللجوء لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

وأوضح أن القضايا المعروضة أمام المحكمة تنوعت لتشمل فسخ العقود، التي شكلت 49.4% من مجموع القضايا في عام 2022، تلتها قضايا العقارات والإيجارات بنسبة 29.4%، وقضايا التوظيف بنسبة 20.6%، وقضايا الخدمات المصرفية والتمويل بنسبة 0.6%، مبيناً أن الإقبال على محكمة الدعاوى الصغيرة لتسوية المنازعات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، تزايد حيث بلغ إجمالي قيمة الدعاوى المسجلة في عام 2022 لدى المحكمة 43.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين بلغ متوسط قيمة القضية لدى محكمة الدعاوى الصغيرة 95 ألف درهم في عام 2022.

معايير جديدة

ووفقاً لـ «المهيري»، تستلهم محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجيتها المبتكرة من رؤية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي الدولي لوضع معايير جديدة في تسوية النزاعات القضائية العالمية، فضلاً عن مكانة الإمارات في المشهد المالي العالمي وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكد أن خطة العمل الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربع ركائز، وتهدف إلى الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين كفاءة عملية تسوية النزاعات، وتتضمن الخطة الممتدة لثلاث سنوات، تطوير شبكة قضائية جديدة شديدة الاتصال، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المتقدمة لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات المحاكم.

وقال المهيري، إنه من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية الشاملة، تضمن خطة العمل الاستراتيجية للأعوام 2022-2024 تزويد محاكم مركز دبي المالي العالمي بأنظمة ذكية وسلسة وسهلة الاستخدام لمواكبة الوتيرة المتسارعة لقطاع التجارة العالمية اليوم.



