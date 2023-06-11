الصين تسعى لصدارة أسواق السيارات الكهربائية

حسونة الطيب (أبوظبي)

غالباً ما يأتي ذكر السيارات الكهربائية، مقروناً باسم شركة «تسلا»، الرائدة في قطاع صناعة هذا النوع من السيارات في العالم. ومن المتوقع، نمو السوق العالمية للسيارات الكهربائية، من 278.75 مليار دولار في 2022، لنحو 365.72 مليار دولار خلال العام الجاري 2023، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها 31.2%. وأدت الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، لزعزعة فرص تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار التي لحقت به جراء فيروس «كوفيد 19». وكغيره من القطاعات، تعرض قطاع السيارات الكهربائية، للعديد من المطبات في طريقه لتحقيق النمو.

يتضمن سوق السيارات الكهربائية، مبيعات سيارات تعمل بخلايا الوقود الكهربائي وأخرى هجين، بينما تعتمد غيرها كلياً على بطاريات الكهرباء.

وتجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية، 10 ملايين سيارة في العام الماضي، لتشكل 14% من جملة المبيعات العالمية، مقارنة مع 9% في 2021 و5% في 2020.

الأكثر مبيعاً

وفي الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، بنسبة مبيعات تقارب 60%، تتربع «بي واي دي»، على القمة، مع انتشار سريع في أسواق آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، حيث تعتبر الأكثر مبيعاً في كل من البرازيل وتايلاند والهند، وفقاً لوكالة الطاقة العالمية.

وتمكنت الشركة التي تتخذ من مدينة شينزين مقراً لها، من التفوق على «فولكس فاجن»، كأكثر الشركات مبيعاً في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري، لتنهي هيمنة «فولكس فاجن»، التي امتدت منذ عام 2008. واستحوذت «بي واي دي»، خلال تلك الفترة، على 39% من مبيعات السيارات الكهربائية والهجين، أو ما يعادل 12% من إجمالي مبيعات السيارات الخصوصية في البلاد، بحسب الجمعية الصينية للسيارات الخصوصية.

وتقوم «بي واي دي»، التي تعني بالعربية «ابنِ أحلامك»، ببيع سياراتها في 53 بلداً حول العالم. والشركة التي أسسها ويديرها وانج شوانفو، هي أكبر شركة لصناعة السيارات، ربما لم يسمع الكثيرون عنها حتى اليوم.

وما يساعد انتشار سيارات الشركة في الداخل والخارج، الشكل الجميل وجودة الأداء، فضلاً عن ملاءمة الأسعار.

ويبدأ سعر أخر موديلاتها سيقل «Seagull»، عند 10.4 ألف دولار، ويمكنها قطع مسافة 300 كيلو متر «190 ميلاً»، بعملية شحن واحدة. لكن أطلقت «بي واي دي» مؤخراً، سيارة «يانج وانج يو8» العائلية، بسعر يصل لنحو 154 ألف دولار.

أسعار السيارات

وما يسهم في تدني أسعار سيارات «بي واي دي»، تبني الشركة صناعة البطاريات الكهربائية بنفسها، لتصبح ثاني أكبر شركة لإنتاج البطاريات في العالم، بجانب صناعة أشباه الموصلات أيضاً، ما يجعلها في حرز من المشاكل التي نتجت عن النقص الكبير في الرقاقات إبان فترة وباء «كوفيد 19».

ومن لا شيء تقريباً في عام 1995، قفزت الشركة التي يعمل تحت مظلتها ألاف الموظفين والعاملين، في موقع يربط بين جنباته خط خاص للسكك الحديدية، لنحو 424 مليار يوان (60 مليار دولار) في عام 2022.

مبيعات وإيرادات

وحققت الشركة، مبيعات قدرها 1.86 مليون سيارة جديدة تعمل بالطاقة النظيفة، خلال العام الماضي 2022، ما يتجاوز مبيعات الأربع سنوات الماضية مجتمعة.

كما تضاعفت القوة العاملة لديها في الخارج، لأكثر من 570 ألفاً، بزيادة 200 ألف عن تويوتا، التي تحتل المركز الأول في إنتاج السيارات.

وبينما تجني «بي واي دي»، نحو 75% من إيراداتها من الصين، تحقق «تسلا» أقل من 50% في أميركا ونحو 25% فقط لشركة تويوتا في اليابان.

تخطط «بي واي دي»، لبيع 3.7 مليون سيارة بين هجين وتعمل بالكهرباء بالكامل، خلال العام الجاري 2023، في الوقت الذي تهدف فيه «تسلا» لبيع 2 مليون.

تتوخى الشركة، الحذر للدخول في السوق الأميركية، رغم أنها تقوم ببيع حافلات كهربائية هناك، وذلك نظراً لقانون الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض التضخم، القاضي بالمصادقة على إعفاء ضريبي قدره 7.5 ألف دولار، لكن عند شراء سيارة كهربائية تم صنعها داخل أميركا الشمالية فقط.

وفي حين يجري التخطيط، لبناء مصانع للشركة في كل من فرنسا وفيتنام والفلبين وإندونيسيا، تقوم «بي واي دي»، حالياً بإنشاء مصنع لها في تايلاند، هو الأول لها خارج الحدود الصينية.