أبوظبي.. وجهة السياحة العائلية في المنطقة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تجارب سياحية مغطاة، عروض وخصومات جاذبة، عوامل تجعل من أبوظبي وجهة سياحية جاذبة للسياحة العائلية سواء الداخلية أوالدولية.

وتوقع عاملون في القطاع السياحي، أن تشهد إمارة أبوظبي طلباً ملحوظاً من الأسواق الدولية والخليجية والمحلية، وأن تكون الإمارة وجهة السياحة العائلية في المنطقة، بعدما شهدت مؤخراً إطلاق العديد من المرافق الترفيهية والسياحية المغطاة التي تناسب جميع المواسم. وأطلقت الفنادق ووكلاء السفر والدوائر الحكومية المعنية والوجهات السياحية والثقافية عروضاً وحملات ترويجية صيفية لعرض ما تضمنه إمارة أبوظبي من وجهات جاذبة للسياح في الصيف وتقديم حزم وعروض وخصومات جاذبة.

وقال ليام فندلي، الرئيس التنفيذي لدى «ميرال دستينيشنز»: «تواصل جزيرة ياس عاماً تلو الآخر تقديم تجارب سياحية عالمية تستقطب من خلالها السكان والسياح من مختلف أنحاء العالم، ونرى الاهتمام المتزايد من الراغبين باختبار هذه التجارب التي تزخر بها الوجهة الترفيهية الفريدة، وخصوصاً خلال موسم الصيف».

وأضاف: «مع الافتتاح الأخير للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية (سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي)، فإننا نتطلع للترحيب بالضيوف والعائلات من الدول الخليجية المجاورة والأسواق الدولية الذين يتطلعون لقضاء عطلة صيفية عائلية متكاملة، تتضمن تجارب إقامة وترفيه لكافة الأعمار في كل زاوية من زوايا الجزيرة».

وأوضح فندلي «بهدف إتاحة الفرصة للضيوف والعائلات للاستمتاع بالمجموعة المتزايدة من العروض والأنشطة الترفيهية، يسعدنا أيضاً تقديم عرض الدخول المجاني الصيفي للضيوف الصغار الذي يتيح لهم الاستمتاع بالمجموعة الواسعة من تجارب المرح والترفيه التي أعدت خصيصاً لتناسب اهتماماتهم، إذ تتيح هذه الباقة الصيفية خيارات مجانية للإقامة واللعب وتناول الطعام طوال موسم الصيف على جزيرة ياس».

فنادق ياس

من جانبه، قال نادر حليم، المدير العام لفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبوظبي كوريو كولكشن باي هيلتون، ودبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز - جزيرة ياس: «لدينا الكثير لنقدمه لضيوفنا خلال هذا الصيف في فنادقنا ضمن جزيرة ياس».

وأكد: «نحن نستعد لاستقبال عدد كبير من الضيوف في الأسابيع المقبلة، تزامناً مع اقتراب موعد انتهاء العام الدراسي وعطلة عيد الأضحى».

وأضاف: «نقدم عرضاً ترويجياً للإقامة واللعب في فنادقنا، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بإقامة شاملة تتضمن الدخول لوجهات جزيرة ياس الترفيهية، والتي تشمل عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، الذي يعتبر إضافة جديدة ومميزة لجزيرة ياس»، موضحاً أن العرض يلائم السياح القادمين من الخارج والمقيمين في دولة الإمارات ممن يبحثون عن وجهة فريدة لقضاء وقت ممتع.

وأشار حليم إلى أنه يتاح لضيوف فندق وارنر براذرز أبوظبي، أحد فنادق كوريو كولكشن باي هيلتون فرصة الاستمتاع بعوالم وارنر براذرز المميزة، فرصة مقابلة شخصيات عالم وارنر براذرز.

الطلب السياحي

وحقق الطلب السياحي نمواً كبيراً في إمارة أبوظبي مع بدء موسم الصيف الجاري مقارنة بالموسم الماضي بسبب الوجهات الجديدة التي يتم افتتاحها، والتي تقدم خيارات كثيرة للسياح الراغبين بزيارة أبوظبي بالصيف، وتقدم الفنادق والوجهات خصومات بنسب تتراوح بين 20 و40% والعروض مثل الحجز لليلتين والثالثة مجاناً على سبيل المثال، أو عروض خاصة لدخول الأطفال مجاناً للمرافق السياحية وغيرها، وبالتالي فذلك يجذب مزيداً من السياح بالصيف.

وشهدت أبوظبي مؤخراً افتتاح وجهات سياحية وترفيهية جديدة، مثل سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجارب فريدة ومغامرات مشوقة تحمل الضيوف من مختلف الأعمار في رحلة لا تنسى، و«سنو أبوظبي»، أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة الإماراتية، والتي افتتحت في جزيرة الريم، وتحديداً في «ريم مول» والتي تضم 20 لعبة ونقطة جذب.

وأطلقت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي مؤخراً حملتها الترويجية «صيف واحد لا يكفي» التي تسلط الضوء على التجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في أبوظبي وعروضها المذهلة هذا الموسم، وذلك في إطار خططها الرامية إلى استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023.

وانطلقت أيضاً فعاليات النسخة الثانية من صيف أبوظبي الرياضي التي تنظمها شركة «أدنيك للخدمات»، التابعة لمجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 12 أغسطس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بهدف تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة في بيئة ملائمة وآمنة ضمن ملاعب داخلية مكيّفة خلال فصل الصيف.