«إنفينيتي للطاقة» تؤسس مصفاة نفط في «حرة الحمرية»

الشارقة (الاتحاد)

عززت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، ريادتها وجاذبيتها الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة، وذلك بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع شركة «إنفينيتي للطاقة والتعدين» الهندية التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، والتي أعلنت الشركة من خلالها عن مضاعفة استثماراتها في المنطقة الحرة، عبر خطة لإنشاء مصفاة نفط متعددة الوظائف بطاقة إنتاجية تبلغ 10.000 برميل يومياً وبطاقة تكرير سنوية تصل إلى 3.6 مليون برميل.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة، من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، والسيد بلال ميرشانت، مدير شركة إنفينيتي للتعدين والطاقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين، وبموجب الاتفاقية، ستستأجر الشركة قطعة أرض بمساحة 200.000 قدم مربعة لبناء منشآتها ومرافقها.

وقال سعود سالم المزروعي: «إن إعلان شركة إنفينيتي للتعدين والطاقة عن خطتها الاستثمارية وتوسيع نطاق عملياتها انطلاقاً من المنطقة الحرة بالحمرية، يجسد المكانة الرائدة التي تحتلها المنطقة باعتبارها الوجهة الاستثمارية المفضلة للصناعات الثقيلة وصناعة البتروكيماويات، ويؤكد جاذبيتها وأهميتها في قطاع النفط والطاقة ومختلف القطاعات الأخرى، بفضل التزامها بتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي جعلت من المنطقة نموذجاً في قوة العائد الاستثماري وبيئة مثالية لإقامة المشاريع الحيوية، ورافداً هاماً للاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن المنشأة الجديدة ستشكل إضافة للمشهد الاقتصادي المتنامي في الإمارة من خلال حجم إنتاجها الذي يلبي الطلب على منتجات الطاقة ومشتقاتها للمشاريع الصناعية القائمة والمستقبلية.