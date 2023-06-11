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الاقتصادي

«العربي للمعارض» يبحث تعزيز التعاون مع غرفة تجارة صفاقس

المدفع والفوراتي خلال المباحثات المشتركة (من المصدر)
12 يونيو 2023 01:28

صفاقس (الاتحاد)

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عقد الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، لقاء عمل موسعاً مع غرفة التجارة والصناعة لصفاقس بحث خلاله سبل تعزيز التعاون للارتقاء بدور قطاع المعارض والمؤتمرات في دعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة، وجاء في مستهل زيارة الاتحاد لمعرض صفاقس الدولي الذي تقام فعالياته بقصر المعارض بصفاقس في الجمهورية التونسية، سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ورضا الفوراتي رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس.
وأعرب سيف محمد المدفع عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التنسيق والتواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الاقتصادية للخروج برؤى مشتركة حول تعزيز وتنمية صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية واستشراف مستقبلها، وتطوير استراتيجيات مبتكرة بهدف الارتقاء بتنافسية هذه الصناعة وتحسين أدائها ونموها المستدام وتمكينها من مواصلة لعب دورها الأساسي في تعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وأشار المدفع إلى أهمية هذا اللقاء في وضع خطط عمل مستقبلية تتيح تعزيز التعاون بين الجانبين على صعيد تنظيم الفعاليات المشتركة ولا سيما أن غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تمتلك خبرة واسعة في مجال تنظيم المعارض، مما يعزز من فرص العمل المشترك على صعيد تطوير وتعزيز قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أشاد رضا الفوراتي بجهود الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ومبادراته ومشاريعه التي تخدم تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات في الدول العربية، هذا القطاع الذي يشهد نمواً واضحاً في الوطن العربي، مؤكداً حرص غرفة صفاقس على تعزيز التعاون مع الاتحاد وتقديم كافة أشكال الدعم له بهدف المساهمة في تعزيز زخم الفعاليات والمعارض في الدول العربية وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولاسيما أن تنظيم المعارض يعتبر من المهام الرئيسية التي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، انطلاقاً من إيمانها بدور قطاع المعارض في تطوير العلاقات التجارية على المستوى الوطني والدولي.

جامعة الدول العربية
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