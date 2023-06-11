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الاقتصادي

وزير الخارجية السعودي يفتتح مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

وزير الخارجية السعودي يفتتح مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين
11 يونيو 2023 13:59

 افتتح الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم في الرياض، نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 ، تحت شعار "التعاون من أجل الازدهار".

وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمته في المؤتمر، حرص سمو ولي العهد السعودي على الخروج بنتائج تليق بالشراكة العريقة والمتقدمة في جميع المجالات الاستثمارية الحيوية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال وزير الخارجية السعودي" إن المؤتمر يعد فرصة للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربية الصينية التاريخية، والعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصرٍ جديدٍ يعود بالخير على الشعوب، ويحافظ على السلام والتنمية في العالم".

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وأضاف: أن موضوع المؤتمر "التعاون من أجل الرخاء"، يؤكد الأهمية البالغة والإمكانات الكبيرة والرؤى المشتركة التي تكمن في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين العالم العربي والصين، ويسلط الضوء على كيفية التوافق المشترك وتبادل الخبرات وإطلاق فرص جديدة للنمو والاستثمار، والتي من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

وأشار إلى الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض في ديسمبر 2022، والتي زادت من توطيد الروابط بين البلدين الصديقين في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتي تزامنت مع إطلاق أول قمة عربية صينية، وقمة خليجية صينية، والتي أثمرت جميعها عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار، شملت مجموعة من القطاعات المختلفة.

وأوضح بأن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين 430 مليار دولار في العام 2022م، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل ما نسبته 25% من إجمالي التبادل التجاري بين الصين والدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 106.1مليار دولار في عام 2022م، بمعدل زيادة بلغ 30% مقارنة بالعام 2021م.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن سلمان
وزير الخارجية السعودي
الصين
رجال الأعمال
السعودية
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