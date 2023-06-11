الأردن ومصر توقعان اتفاقاً  لاستخدام البنى التحتية للغاز

عمان (د ب أ)

وقع الأردن ومصر، أمس، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين، يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.

ووفق ما نشرته قناة «المملكة» الأردنية عبر موقعها الإلكتروني، تم التوقيع برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ومسؤولين من البلدين.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، مؤكداً أن استخدام الباخرة العائمة في العقبة سيكون حتى نهاية عقد استئجار الباخرة بنهاية عام 2025 وبعدها سيتم استخدام وحدة «التغييز الشاطئية» التي تنفذها الوزارة حالياً.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة بمرحلة طرح العطاءات لهذه الوحدة، وسيكون خلال الشهرين المقبلين تصور حول مدى إيفاء التصاميم باحتياجات البلدين، لافتاً إلى إطلاق الحكومة الأردنية للبرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع من خلال طرح عطاء إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان والمدينة الصناعية في منطقة الموقر الصناعية، والبدء بمشروع إيصال الغاز إلى المنازل في مدينتي عمان والزرقاء، داعياً الشركات المصرية ذات الخبرة الطويلة للاستثمار في هذين المجالين.

بدوره، قال الوزير الملا إن لدى مصر خبراتٍ في تطبيقات متعددة لاستخدام الغاز المنزلي وستعمل مصر على تعظيم استفادة الأردن من هذه الخبرات، مؤكداً أهمية التعاون الأردني المصري في تنفيذ عدد من المشاريع تحت مظلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وقال الملا إن لدى مصر مشروعات متعددة تتعلق بكفاءة استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، مؤكداً أن للغاز الطبيعي أولوية قصوى في هذه المشروعات، خاصة الصناعية منها.