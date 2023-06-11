زيادة أسعار المنتجين في سلطنة عُمان

مسقط (د ب أ)

سجّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين بسلطنة عُمان في الربع الأول من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة واحد بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، أمس، قادت أسعار منتجات النفط والغاز هذا الارتفاع مسجلة نموًّا بنسبة 2%، فيما سجلت المنتجات غير النفطية انخفاضًا بنسبة 4%.

ويُعزى ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز إلى ارتفاع أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.8%. في المقابل انخفضت منتجات النفط المكرر بنسبة 2.9%. ويعود انخفاض أسعار المنتجات غير النفطية إلى انخفاض أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 5.5%، والتي انخفضت فيها معظم أسعار المجموعات الفرعية بنسب متفاوتة، حيث انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 13.5%، وأسعار منتجات سلع أخرى قابلة للنقل بنسبة 3.1%، في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات.