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الاقتصادي

ارتفاع التضخم في مصر إلى 32.7% في مايو

ارتفاع التضخم في مصر إلى 32.7% في مايو
11 يونيو 2023 05:04

القاهرة (رويترز) 

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أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو من 30.6 بالمئة في أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين. وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة في أبريل. وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات. كان متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت رويترز آراءهم قد أشار إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4 بالمئة في مايو.

مصر
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