20% ارتفاع إنتاج السيارات التركية

أنقرة (د ب أ)

أظهرت البيانات التي نشرتها رابطة مصنعي السيارات التركية إنتاج نحو 616 ألف سيارة في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 بارتفاع بواقع 20% عن نفس الفترة العام السابق.

وقالت الرابطة، في بيان أمس، إن الإنتاج ارتفع بواقع 32% إلى 137 ألفاً و12 سيارة في مايو وحده.

وارتفعت الصادرات بالدولار بواقع نحو 33% إلى 3.09 مليار دولار في مايو، ليصل إجمالي الأشهر الخمسة إلى 14.7 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وتعد تركيا التي تضم مصانع شركات رينو وفيات وتويوتا وهيونداي، مصدر سيارات رئيسياً خاصة لأوروبا الغربية. وتظهر بيانات جمعية المصدرين الأتراك أن صادرات السيارات شكلت 14% من إجمالي المبيعات الأجنبية التركية.