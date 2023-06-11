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الاقتصادي

«إسيتي» السويدية تتجه لبيع عملياتها في روسيا

«إسيتي» السويدية تتجه لبيع عملياتها في روسيا
11 يونيو 2023 05:04

ستوكهولم (د ب أ) 

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قالت شركة إسيتي السويدية لمنتجات النظافة، في بيان بالبريد الإلكتروني، إنها وقعت اتفاقاً مع مشتر لتصفية عملياتها في روسيا. 
ووافقت السلطات الروسية على الصفقة، ومن المتوقع أن تكتمل في الربع الثاني من 2023، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. كانت الشركة ومقرها ستوكهولم، قد أعلنت أول مرة عن خطط التصفية في أبريل 2022، وسجلت تراجعاً في قيمة أصولها في روسيا بواقع نحو 1.7 مليار كرونة (157 مليون دولار) في 2022. ووفقاً للبيان، الذي تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، وصل صافي مبيعاتها في روسيا إلى نحو 2% من إجمالي العائدات العام الماضي، وبالتالي ليس متوقعاً أن يكون للتصفية «تأثير مالي مادي» على نتائج الشركة.

روسيا
السويد
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