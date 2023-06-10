الخطوط التايلاندية تعتزم شراء 51 طائرة بحلول 2027

بانكوك (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري نقلاً عن تشاي ايامسيري الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التايلاندية الدولية، أن الشركة تعتزم شراء 51 طائرة بحلول 2027 لتوسيع أسطولها واستبدال الطائرات القديمة لتعزيز المنافسة.

وقالت صحيفة «ذا نيشن» في تقريرها أمس، إن الناقل الوطني سوف يتسلم أول أربع طائرات إيرباص ايه 350 - 900 «من أصل 11 طائرة العام الجاري، وعشر طائرات إيرباص ايه 321 نيو في 2025.

وأضافت الصحيفة أن الخطوط الجوية التايلاندية لا تزال تنتظر مقترحات شركتي إيرباص وبوينج بشأن الثلاثين طائرة العريضة البدن المتبقية، والتي من المتوقع تسليمها بين 2026 و2027. وتابعت ذا نيشن أن شركة الطيران، التي يضم أسطولها الحالي 45 طائرة عريضة البدن و20 طائرة ضيقة البدن، تبحث شراء الأسطول الجديد بموجب اتفاقيات استئجار أو «شراء واستئجار».

وقال التقرير إن الخطوط الجوية التايلاندية التي مازالت تخوض جولة إعادة هيكلة للديون تراقبها المحكمة، تعتزم أن تصبح شركة مدرجة بالبورصة بحلول الربع الأخير من العام المقبل، وللخروج من خطة إعادة التأهيل بحلول 2025. ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، تقوم شركات الطيران بتوسيع أساطيلها واستبدال الطائرات الأقدم بطائرات أكثر ترشيداً في استهلاك الوقود، فيما يرتفع الطلب على السفر.