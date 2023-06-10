37 % زيادة في مبيعات سيارات الركاب الصينية

بكين (د ب أ)

أظهرت بيانات صناعية صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية قفزت بنسبة 37% على أساس سنوي في مايو الماضي.

وتم بيع نحو 1.1 مليون سيارة ركاب ذات علامة تجارية محلية في الصين الشهر الماضي، وهو ما يمثل 53.7% من جميع سيارات الركاب المباعة في البلاد، وفقاً للجمعية.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ارتفعت مبيعات هذه المركبات بنسبة 22.7% على أساس سنوي لتصل إلى 4.78% مليون وحدة، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس.

وقالت الجمعية: إن الحصة السوقية لهذه المركبات سجلت توسعا مطرداً في عام 2023. وخلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بلغت الحصة السوقية لسيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية 53.1%، بزيادة بواقع 5.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات ذكرت في وقت سابق أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بالبلاد سجلت زيادة بنسبة 60.2% على أساس سنوي لتصل إلى 717 ألف وحدة في شهر مايو الماضي.

وأظهرت البيانات، التي أوردتها شينخوا، أن حجم إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في البلاد بلغ 713 ألف وحدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي.

وبلغت حصة سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين 30.1 في مايو.

وذكرت الجمعية الصينية أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، زادت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 46.8% على العام الماضي إلى 24.94 مليون وحدة، وبلغ إجمالي حجم إنتاج سيارات الطاقة الجديدة أكثر من 3 ملايين وحدة، بزيادة قدرها 45.1 على أساس سنوي.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 160% إلى 457000 وحدة، وفقاً للبيانات.

وباعتبارها رائدة في استهلاك سيارات الطاقة الجديدة، واصلت الصين تنفيذ سياسات داعمة للحفاظ على تنمية سوق سيارات الطاقة الجديدة - لا سيما في مناطقها الريفية الشاسعة.