البنك العربي أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2023

دبي (الاتحاد)

حصل البنك العربي مؤخراً على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2023»، من قبل مجلة «غلوبال فاينانس Global Finance» العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام الثامن على التوالي.

ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناء على تقييم شامل تم من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المديرين الماليين التنفيذيين والمستشارين المصرفيين ونخبة من المحلّلين على الصعيد المالي والائتماني من حول العالم.

واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت: نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات.

ويغطي نطاق جوائز مجلة «غلوبال فاينانس Global Finance» العالمية ما يقارب 150 دولة حول العالم تشمل مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأميركا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أميركا وأوروبا الغربية.

وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: «إننا فخورون بحصولنا على هذا التقدير العالمي للعام الثامن على التوالي، الأمر الذي يعكس النمو المستدام في أعمال البنك العربي وقدرته على تحقيق نتائج مميزة عبر شبكة فروعه الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضافت الصادق: «يواصل البنك تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لعملائه من مختلف القطاعات محلياً وعلى مستوى المنطقة والعالم، بما يتوافق مع رؤية البنك بالاستمرار في تعزيز موقعه الريادي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، هذا إلى جانب تركيزه على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية ومساهماته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، انطلاقاً من استراتيجيته الشاملة ورؤيته المستقبلية الطموحة».