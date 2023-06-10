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العملات الصغيرة تتصدر بيع العملات المشفرة في أميركا

العملات الصغيرة تتصدر بيع العملات المشفرة في أميركا
10 يونيو 2023 14:48

نيويورك (د ب أ)

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تصدرت العملات الصغيرة، عملية بيع للعملات المشفرة، حيث أثارت حملة لجنة «الأوراق المالية والبورصات» على البورصات، ذات الأصول الرقمية الرئيسية، قلق المستثمرين. وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس إن رموزاً، بما في ذلك «سولانا» و«كاردانواند افالانش» سجلت تراجعاً في النسب المئوية، المكونة من رقمين. وتراجعت عملتا البيتكوين والإيثر، وهما أكبر أصول رقمية، بواقع أكثر من 3%، حتى الساعة الثانية والنصف عصر أمس بالتوقيت المحلي في سنغافورة. كانت اللجنة قد وجهت في وقت سابق هذا الأسبوع صفعة مزدوجة لقطاع التشفير، برفع دعاوي قضائية ضد شركتي «بينانس هولدنجز ليمتد»، وهي أكبر منصة تداول في القطاع، و«كوينبيس جلوبال» وهي أكبر بورصة في أميركا. واتهمت اللجنة شركة «بينانس» ومؤسسها شانجبينج سي زيد تشاو بسوء إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين وانتهاك القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية.

أميركا
العملات المشفرة
البورصات العالمية
بيتكوين
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