غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً جديداً في سنغافورة

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً لها في سنغافورة بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين دبي وسنغافورة، واستقطاب الاستثمارات من سنغافورة لدبي، ومساعدة شركات دبي في التوسع الخارجي.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، العام الماضي بهدف إنشاء شبكة متكاملة من 50 مكتباً تمثيلياً دولياً حول العالم بحلول عام 2030.

وتدعم هذه المبادرة الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، وتحفيز التوسع العالمي لأعضائها.

ويعتبر مكتب سنغافورة المكتب التاسع عشر الذي تؤسسه غرفة دبي العالمية في الأسواق الدولية.

مركز مالي

وتم افتتاح المكتب رسمياً، أمس، خلال حفل خاص في سنغافورة شارك فيه معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وجمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، وحسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، بالإضافة إلى عدد من شركات سنغافورة المهتمة بالتوسع في سوق دبي.

وقال معالي الصايغ: يعكس افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في سنغافورة الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعلاقاتها مع سنغافورة، وباعتبارها بوابة لمنطقة جنوب شرق آسيا ومركزاً مالياً عالمياً، توفر سنغافورة وجهة مثالية للشركات الإماراتية الراغبة بالتوسع والاستفادة من الفرص الجديدة، كما يوفر الموقع الاستراتيجي الهام لدولة الإمارات وبنيتها التحتية المتطورة وبيئة أعمالها المزدهرة فرصاً استثنائية للشركات من سنغافورة لدخول سوق متنوعة وديناميكية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تحظى دبي وسنغافورة بعلاقات قوية على مدى عقود من الزمن، ولا تزال سنغافورة تشكّل سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة لدبي، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دبي وسنغافورة 17.4 مليار درهم في عام 2022، بنسبة نمو سنوية بلغت 33.8% مقارنة بحجم التجارة بين الجانبين في عام 2021، ويمثل إطلاق المكتب الجديد خطوةً مهمة أخرى نحو تحقيق أهدافنا في تحفيز التجارة والاستثمارات مع الأسواق العالمية ضمن مبادرة دبي جلوبال والتي تتيح لشركات دبي الوصول إلى فرص كبيرة للتوسع الدولي.

الشركات السنغافورية

وبلغ عدد الشركات السنغافورية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 687 شركةً مع نهاية العام 2022، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 59.4% مقارنةً بعددها في العام 2016. واحتلت سنغافورة المرتبة 27 على قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي خلال عام 2022.

تركزت التجارة بين دولة الإمارات وسنغافورة خلال السنوات الأخيرة على اللؤلؤ والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات. وهناك فرص مهمة لزيادة صادرات العديد من المنتجات الأخرى إلى سنغافورة بما في ذلك البلاستيك والمعادن والمواد الكيميائية.