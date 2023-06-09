السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«كهرباء دبي» تنظم ورشة عمل ببرنامج «سفراء الشباب للاستدامة»

جانب من ورشة العمل (من المصدر)
10 يونيو 2023 01:20

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، ورشة العمل الثانية ضمن برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» الذي أطلقته بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، ويشارك فيه 20 موظفاً وموظفة من الشباب من مختلف قطاعات الهيئة. ويتضمن البرنامج 3 ورش عمل، تستمر كلٌ منها ثلاثة أيام، بالإضافة إلى جلسة ختامية في شهر سبتمبر المقبل.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حريصة على تمكين الشباب المواطن، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة من خلال برامج تدريبية رائدة، بالشراكة مع كبرى المؤسسات العالمية في مجال الاستدامة، لتزويدهم بالمهارات القيادية اللازمة ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة، يعملون على تعزيز مفهوم الاستدامة في الهيئة والمجتمع، ويسهمون في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأضاف معالي الطاير: «يأتي برنامج (سفراء الشباب للاستدامة) الذي أطلقته الهيئة ضمن جهودنا خلال (عام الاستدامة) في دولة الإمارات والذي تستضيف خلاله الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، ونهدف لأن يسهم خريجو البرنامج في دفع عجلة التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» يساعد المنتسبين على اكتساب مهارات جديدة تسهم في تنمية مهاراتهم القيادية، وتوسيع مفهومهم حول الابتكار والاستدامة، بهدف إعداد كفاءات ريادية قادرة على مواجهة التحديات. تضمنت ورشة العمل الثانية العديد من الجلسات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستدامة. وناقشت الجلسات موضوعات متنوعة شملت الاقتصاد الدائري، وتوسيع آفاق التفكر حول استخدامات التكنولوجيا لدعم الاستدامة، والتقنيات الإحلالية والابتكار من أجل الاستدامة.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
الاستدامة
جامعة كامبريدج
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الإمارات
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©