«كهرباء دبي» تنظم ورشة عمل ببرنامج «سفراء الشباب للاستدامة»

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، ورشة العمل الثانية ضمن برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» الذي أطلقته بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، ويشارك فيه 20 موظفاً وموظفة من الشباب من مختلف قطاعات الهيئة. ويتضمن البرنامج 3 ورش عمل، تستمر كلٌ منها ثلاثة أيام، بالإضافة إلى جلسة ختامية في شهر سبتمبر المقبل.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حريصة على تمكين الشباب المواطن، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة من خلال برامج تدريبية رائدة، بالشراكة مع كبرى المؤسسات العالمية في مجال الاستدامة، لتزويدهم بالمهارات القيادية اللازمة ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة، يعملون على تعزيز مفهوم الاستدامة في الهيئة والمجتمع، ويسهمون في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف معالي الطاير: «يأتي برنامج (سفراء الشباب للاستدامة) الذي أطلقته الهيئة ضمن جهودنا خلال (عام الاستدامة) في دولة الإمارات والذي تستضيف خلاله الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، ونهدف لأن يسهم خريجو البرنامج في دفع عجلة التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» يساعد المنتسبين على اكتساب مهارات جديدة تسهم في تنمية مهاراتهم القيادية، وتوسيع مفهومهم حول الابتكار والاستدامة، بهدف إعداد كفاءات ريادية قادرة على مواجهة التحديات. تضمنت ورشة العمل الثانية العديد من الجلسات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستدامة. وناقشت الجلسات موضوعات متنوعة شملت الاقتصاد الدائري، وتوسيع آفاق التفكر حول استخدامات التكنولوجيا لدعم الاستدامة، والتقنيات الإحلالية والابتكار من أجل الاستدامة.