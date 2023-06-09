منشأة للحلول الأنبوبية في «كيزاد» بالتعاون مع «توباسكس» الإسبانية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- مجموعة كيزاد، أمس، اتفاقية تأجير أرض مع مجموعة توباسكس الإسبانية لإنشاء منشأة حديثة للحلول الأنبوبية OCTG-CRA، والتي ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، فيما يتوقع أن تبدأ عملياتها التشغيلية في نهاية عام 2024.

وقع الاتفاقية عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي، وجيسوس إسموريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة توباسكس، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك خلال منتدى «اصنع في الإمارات» الذي اختتمت فعالياته في أبوظبي مؤخراً.

وتدعم الاتفاقية جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للجمع بين اتفاقيات الشراء والعوامل التمكينية والحوافز ومقدمي التمويل لتنمية القطاع الصناعي، كما يعكس هذا التعاون التزام مجموعة كيزاد بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 180 مليار درهم في العام الماضي، وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الإماراتي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي ودولي جاذب للاستثمارات الصناعية، كما تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز توطين الصناعات ودعم مرونة سلاسل التوريد، من خلال هذه الشراكة مع توباسكس، وفقاً للسياسات التي تتبناها مجموعة كيزاد.

وستتيح المنشأة التي ستبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع والتي سيتم تطويرها في كيزاد لمجموعة توباسكس تعزيز مكانتها في دولة الإمارات والوصول إلى شبكتها العالمية من المتعاملين.

وتوفر توباسكس مجموعة واسعة من الحلول الأنبوبية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لسوق الطاقة، كمركز متكامل تماماً يعمل في هذا المجال.

تأسيس الأعمال

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي: «تواصل مجموعة كيزاد الترحيب بأفضل الشركات من نوعها لتأسيس أعمالها في أبوظبي، بحيث نسعى لأن نكون المركز الرائد في المنطقة للتصنيع والابتكار، وتتماشى أهداف مجموعة توباسكس الرائدة عالمياً في الحلول الأنبوبية تماماً مع رؤيتنا للتميز في المجال الصناعي، وستساعدها البنى التحتية في مناطقنا وخدماتنا على تعزيز عروضها والاستفادة من المنظومة الصناعية في أبوظبي والمنطقة والعالم من مقرها في كيزاد».

من جانبه، قال جيسوس إسموريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة توباسكس: متحمسون لبدء رحلتنا في إمارة أبوظبي، حيث أثبتت دولة الإمارات وتحديداً كيزاد، أنها الموقع الأنسب الذي يوفر إطار عمل تشغيلياً استثنائياً وسهولة الربط مع متعاملينا العالميين، ومن خلال هذا الاستثمار، نوسع بصمتنا في دولة الإمارات، في قلب المركز العالمي الرئيسي للطاقة، وستطبق توباسكس في أبوظبي تقنيات التصنيع الأكثر تقدماً واستدامة في القطاع، وبالتالي ستضمن إمداد دولة الإمارات بالمكون الرئيسي اللازم لتلبية تطلعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي ما يشكل عاملاً أساسياً في خطوات انتقال الطاقة.

وتوباسكس هي شركة عالمية رائدة في التصميم والتصنيع وتركيب المنتجات الصناعية المتقدمة وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة لقطاعَي الطاقة والنقل وتُقدِّم هذه الشركة الكثير من المزايا لمتعامليها، فضلاً عن تمركزها العالمي، فتملك مصانع للإنتاج ومراكز خدمات في دول متعددة، سيّما في إسبانيا والنمسا وإيطاليا والولايات المتحدة والهند وتايلاند والسعودية والإمارات والنرويج وكندا وسنغافورة وغيانا وكازاخستان.

وتتماشى سياسة توباسكس الخاصة بالاستدامة والمحافظة على البيئة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» للمنتظمات الرائدة، كالالتزام بالأهداف المستندة إلى العلم «SBT» لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالبيئة، والمصنفة بفئة A- وفق مشروع الكشف عن الكربون «CPD»، ومعايير الاستدامة بحسب شركتَي S&P وEcoVadis وتندرج توباسكس في البورصة الإسبانية منذ عام 1970، كجزء من مؤشر أسواق الأوراق المالية Ibex Small Caps.