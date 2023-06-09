8.2 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية المحلية «أبوظبي» و«دبي» سيولة بلغت قيمتها 8.2 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية التي سجلت صافي شراء بقيمة 296 مليون درهم خلال الجلسات الخمس الماضية.

سوق أبوظبي

واستقطب سوق العاصمة أبوظبي سيولة بلغت قيمتها 4.8 مليار درهم، موزعة على 5 جلسات تداول خلال الأسبوع الماضي، وشهد السوق إبرام 76.6 ألف صفقة تم من خلالها تداول 983 مليون سهم تقريباً.

وكانت محصلة التداولات، ارتفاع أسعار السوق لـ35 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة، فيما ظلت أسعار أسهم 32 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عند مستوى 9368.8 نقطة، منخفضاً بشكل طفيف عن مستوى إغلاقه الأسبوع السابق البالغ 9406 نقاط، متراجعاً نحو 37 نقطة تعادل 0.4% خلال الأسبوع.

وبلغت القيمة السوقية 2.678 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع 2.681 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي أن المستثمرين الأجانب استمروا بالشراء للأسبوع الثالث على التوالي، حيث استحوذوا على نحو 31% من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الأسبوع، وكانت محصلة تداولاتهم 124 مليون درهم صافي شراء.

وتفصيلاً، تظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب (من غير العرب) بلغت 148.6 مليون درهم صافي شراء، كما بلغت محصلة تداولات المستثمرين الخليجيين 3 ملايين درهم صافي شراء أيضاً، في حين سجلت تداولات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) 27.4 مليون درهم صافي بيع.

سوق دبي

واستقطب سوق دبي المالي سيولة للتداول بلغت قيمتها 3.38 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى مستوى 638.7 مليار درهم وفقاً لأسعار إغلاق السوق يوم أمس، بزيادة قدرها 12.7 مليار درهم مقارنة مع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية الأسبوع السابق البالغة 626 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام للسوق بقيمة 96 نقطة، ليبلغ مستوى 3699 نقطة تقريباً يوم أمس، مقارنة مع 3603 نقاط بنهاية الأسبوع السابق.

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 1.362 مليار درهم لتشكل ما يقارب 40.33% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.190 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 35.23% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 172.40 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم التي تم شراؤها من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 1.275 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 37.75% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 1.385 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 41.02% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 110.50 مليون درهم.