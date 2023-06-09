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بلدية أبوظبي تدعو إلى استخدام المواد الصديقة للبيئة

بلدية أبوظبي تدعو إلى استخدام المواد الصديقة للبيئة
9 يونيو 2023 15:14

دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى استخدام المواد الصديقة للبيئة من خلال الحد من استخدام المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات وذات الأثر البيئي المقبول لخفض النفايات وتعزيز معايير عام الاستدامة 2023.

جاء ذلك خلال ورشة تثقيفية نظمتها البلدية يالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي حول دليل الجهات الحكومية في أبوظبي تحت عنوان "حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة" حيث ركزت الورشة على تحفيز الموظفين والمجتمع للحفاظ على البيئة وخصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي نص عليها إعلان حكومة إمارة أبوظبي ابتداءً من 1 يونيو 2022، ضمن دليل شامل يتضمن الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية في أبوظبي لتطبيق الهدف المتمثل في حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة.

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ويقدم الدليل الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للالتزام بهذا الهدف، ويوفر كذلك للجهات الحكومية والموظفين سبل تطبيق بنود الدليل.

وركزت الورشة على شرح الاستدامة وكيفية تطبيقها للحفاظ على البيئة من خلال نشر ثقافة استخدام المواد الصديقة للبيئة.

 

المصدر: وام
الاستدامة
البيئة
بلدية أبوظبي
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