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تراجع الدولار بعد زيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية

تراجع الدولار بعد زيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية
9 يونيو 2023 10:28

تراجع الدولار اليوم الجمعة متأثراً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما رفعت زيادة في عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الآمال بقرب وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها مع تحول التركيز إلى اجتماعات بنوك مركزية كبرى تعقد خلال أيام.
وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام الأسبوع الماضي رغم أن عمليات تسريح العاملين لم تتسارع على الأرجح لأن البيانات شملت عطلة رسمية ربما أدت لبعض التقلبات.
ومع ذلك، كان ذلك كافياً لأن ينخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة لأن المستثمرين اعتبروا البيانات إشارة إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.
وسجل مؤشر الدولار 103.41 نقطة في أحدث تعاملات آسيوية اليوم الجمعة بعد أن فقد أكثر من 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ أسابيع.
وسجل المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.6 بالمئة ليتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس.

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المصدر: وكالات
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