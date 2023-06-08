مذكرة تفاهم بين «أبوظبي للأوراق المالية» و«بورصة لوكسمبورغ»

أبوظبي، لوكسمبورغ (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة لوكسمبورغ، بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء أسس إطار عمل يساهم في تعزيز تضافر الجهود المشتركة والتعاون بين الطرفين، بجانب تسهيل عمليات الإدراج المزدوج عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية، وتمكين المصدرين المعنيين في كلا السوقين من الوصول إلى المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يمثّل بناء الشراكات وتوطيد العلاقات مع الأسواق المالية الدولية الأخرى ركيزةً أساسية ضمن مسيرة نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهنا تبرز أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز الروابط الممتدة مع بورصة لوكسمبورغ.