%63 يخططون لرفع مستوى الإنترنت خلال الـ12 شهراً المقبلة

يوسف العربي (دبي)

يعتزم 63% من مشتركي الإنترنت السريع «النطاق العريض» رفع مستوى الخدمة لديهم في غضون 12 شهراً المقبلة، بحسب استطلاع سيسكو لخدمات الاتصال بشبكات النطاق العريض بدولة الإمارات.

وأكد الدراسة الاستقصائية التي كشفت سيسكو عن نتائجها أمس خلال مؤتمر صحفي أن المستخدمين في الإمارات على استعداد لاختيار خدمات النطاق العريض الأكثر استدامةً مع انتشار الوعي البيئي.

ووفق الدراسة التي شملت 21629 موظفاً في 12 دولة منها الإمارات والسعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا، فإن 92% من المشاركين في دولة الإمارات على استعداد لدفع مبالغ إضافية كي يتمكنوا من الحصول على خدمات النطاق العريض الأكثر استدامة مع الاحتفاظ بالجودة دون تغيير.

ورأى 81% من المشاركين في الاستطلاع أنّ شبكة النطاق العريض هي بنية تحتية وطنية أساسية، تعادل بأهميتها الوصول إلى المياه والكهرباء.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نماذج العمل عن بُعد وفي البيئات الهجينة آخذة في الارتفاع بدولة الإمارات، حيث يعتمد ثلثا المستطلعين 62% في الدولة حالياً على الإنترنت في منازلهم للعمل من المنزل أو إدارة نشاطاتهم التجارية، ويمثل هذا زيادة بنسبة 10% مقارنةً بنتائج العام الماضي.

ويمتلك 46% من المشاركين في الإمارات بالفعل خدمات الترفيه المنزلي المتصلة (تلفزيون وأجهزة صوتية وألعاب إلكترونية)، ويستخدم 36% منهم الإنترنت لتعزيز أمن المنزل فيما يرى ما يقرب من 65% منهم أثراً إيجابياً على حياتهم بفضل الترفيه المنزلي المتصل وتقنيات مراقبة الصحة والنشاط البدني وأمن المنزل.

ووفق الدراسة الاستقصائية، أشار 97% أنهم يتخذون إجراءات لحماية اتصالهم المنزلي وهذا يعزز النتائج التي توصلت إليها دراسة أمن المستهلك لعام 2022 من سيسكو في الإمارات، والتي وجدت أن غالبية المشاركين (73%) مدركون لأهمية اتخاذ إجراءات حمائية استباقية.

ولفت التقرير إلى أن الأمن السيبراني أصبح ذا أولوية قصوى لدى العملاء، وخصوصاً مع استخدام الكثيرين لخدمات النطاق العريض في المنزل لأداء المهام المختلفة مثل المعاملات المصرفية والعمل.

وقال محمد طنطاوي، المدير العام لقسم الاتصالات ومزودي الخدمات الإلكترونية لشركة سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تمتلك دولة الإمارات أحد أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، مما أدى إلى تطوّر تطلّعات العملاء المتعلقة بالاتصال وغبتهم بدفع مبالغ إضافية مقابل الحصول على خدمات النطاق العريض ذات البصمة الكربونية الأقل.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توسيع نطاق البنية التحتية وإدارة تكاليف الطاقة بكفاءة وتقليل الانبعاثات بما يتماشى مع أهداف الاستدامة».

وقال عبد الإله نجاري، المدير العام لشركة سيسكو لمنطقة الخليج: تُعتبر الإمارات من الدول الرائدة على مستوى العالم في مختلف جوانب الحياة الرقمية.

وأكّد الاستطلاع أنّ المستخدمين يعتمدون بشكل متزايد على الاتصال بالإنترنت، والذي يشمل كافة جوانب حياتهم اليومية.