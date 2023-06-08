«دبي الجنوب» توقع اتفاقية تعاون مع «بيجين» الصينية

دبي (الاتحاد)

وقعت دبي الجنوب، اتفاقية تعاون مع الشركة الصينية «بيجين نيو إيروتروبوليس القابضة المحدودة» بهدف تأسيس إطار شامل لرعاية علاقات التعاون وتشجيع النمو المتبادل في العديد من المجالات مثل التنمية الاقتصادية وتخطيط الأراضي الحضرية وتوفير فرص العمل والتدريب وتعزيز ممارسات الاستدامة.

وقع الاتفاقية تشيغانغ ليو رئيس مجلس إدارة «بيجين نيو إيروتروبوليس القابضة المحدودة»، ومحسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب بحضور خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، و وونغ يوغو سكرتير لجنة منطقة داشينغ ببكين. وفضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية تشمل بنود الاتفاقية تبادل المعرفة والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بمناطق المطارات الخاصة بهما والامتثال التام لجميع القوانين واللوائح والتوجيهات المعمول بها محلياً.

وتؤكد العلاقة الاستراتيجية على أهمية الجهود المشتركة لتشجيع التعاون بين الشركات الخاصة في كلا البلدين بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الاقتصادي بين منطقتي المطارات والريادة المشتركة في تطبيق معايير التجارة الدولية الجديدة القادرة على التكيف مع المشهد الرقمي المتطور.

وأعرب محسن أحمد عن سعادته بالتوصل إلى هذه الاتفاقية مع «بيجين نيو إيروتروبوليس القابضة المحدودة» التي تمثل فرصة فريدة لتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي من خلال إطلاق المبادرات المتنوعة، مضيفاً أن هذه الاتفاقيات تتماشى مع مهمتنا في دبي الجنوب للإسهام في الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتنويع اقتصاد الإمارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وسنظل ملتزمين بمشاركة خبراتنا والعمل عن قرب مع شريكنا الجديد لتحقيق أهدافنا المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين.