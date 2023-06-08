شراكة بين «الصكوك الوطنية» و«الإمارات للبترول»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن شراكة جديدة مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، بهدف تعزيز الأمان المالي لموظفي المؤسسة وأسرهم في دولة الإمارات.

وأوضحت الصكوك الوطنية، أن شراكتها الجديدة مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، المتخصصة في قطاع الطاقة وتمتلك شبكة من مستودعات الوقود ومحطات الخدمة في دبي والإمارات الشمالية، توفّر برامج ادخار لموظفي المؤسسة وأسرهم، فضلاً عن تعزيز ثقافة الادخار نظراً لتأثيرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد.

وتساهم البرامج التقاعدية والخطط المالية والتوفيرية المتنوعة لدى الصكوك الوطنية في توفير الأمان المالي للموظفين وأسرهم، مخففة الأعباء عن كاهل حياتهم اليومية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة والتعليم والصحة والخدمات الأساسية، مما يساهم في تنمية المجتمع وجعله أكثر صحة وسعادة. وتمكّن البرامج والحلول موظفي (إمارات) من الدخول في برنامج المكافآت الخاصة بالصكوك الوطنية والذي تبلغ قيمته 35 مليون درهم، إضافة إلى محفزات وسحوبات خاصة.

وأوضح محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، أن الاتفاقية تأتي في سياق استراتيجية متكاملة وشاملة لدى الصكوك الوطنية على صعيد التعاون مع الشركات في الدولة بهدف المساهمة في تحقيق الازدهار المالي وتأمين مستقبل سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، عبر توفير أفضل الحلول والبرامج المستدامة لهم.

من جانبه، قال علي خليفة الشامسي، المدير العام لـ «إمارات»: تأتي الاتفاقية مع الصكوك الوطنية لإتاحة خدماتها الفريدة لموظفي المؤسسة، كمزود موثوق لحلول الادخار والاستثمار، ونتطلع للمزيد من التعاون في المستقبل مع الصكوك الوطنية لتوفير برامج مخصصة لعملائنا عبر شبكتنا الواسعة من محطات الخدمة.