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«مالية عجمان» تعقد دورة تدريبية حول التدقيق الداخلي

«مالية عجمان» تعقد دورة تدريبية حول التدقيق الداخلي
9 يونيو 2023 02:02

عجمان (الاتحاد)

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نظّمت دائرة المالية في عجمان بمقرها، دورة تدريبية في التدقيق الداخلي والرقابة المالية، استهدفت شاغلي الوظائف المالية في شتى الجهات الحكومية بالإمارة، سعياً نحو تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق، وتمكينهم من الإلمام بأنظمة الرقابة الداخلية وأحدث المعايير الدولية ذات الصلة، وصولاً إلى تأهيلهم للعمل في هذا المجال بكفاءة عالية. وتشكل هذه الدورة جزءاً من البرامج التدريبية الشاملة التي تصمّمها الدائرة سنوياً باستخدام أحدث الأساليب والوسائل التطبيقية، لنقل المعارف التي تلبّي احتياجات جميع الموظفين المعنيين، وتسهم في تعزيز قدراتهم وتوسيع معارفهم وصقل مهاراتهم ورفع مستوى أدائهم، وصولاً إلى تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية الطموحة التي يشكل تنمية وتطوير رأس المال البشري لحكومة عجمان أحد أركانها الداعمة.
وأشار محمد خليف مدير مكتب السياسات والاستشارات، إلى أن الدورة التدريبية صُمِّمَت بشكل رئيسي لتمكين المشاركين من الإلمام بأهم المفاهيم المتعلقة بالتدقيق الداخلي والرقابة المالية، وتدريبهم على أحدث الأساليب في التدقيق والمراجعة الداخلية، وتزويدهم بالمهارات المتقدمة لتنفيذها على ضوء المعايير الدولية، فضلاً عن تعريفهم بدور وحدة التدقيق الداخلي في المنشأة وأهدافها، والمخالفات المالية والإدارية وكيفية ضمان منع حدوثها، وأفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال.

دائرة المالية
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مالية عجمان
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التدقيق الداخلي
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