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«أدنيك» تنظم معرض أبوظبي الدولي للقوارب نوفمبر المقبل

جانب من دورة سابقة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنظم مجموعة أدنيك، بالشراكة الاستراتيجية مع أبوظبي البحرية فعاليات النسخة الخامسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب في الفترة بين 9 و12 نوفمبر المقبل.
ويعتبر معرض أبوظبي الدولي للقوارب منصة مثالية لتمكين الشركات المحلية والعالمية من تعزيز حضورها في أسواق دول المنطقة، حيث يتيح لها فرصة عرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمهتمين بالمنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك، واليخوت والقوارب والرياضات المائية.
وشهدت نسخة العام الماضي من المعرض مشاركة محلية ودولية واسعة، حيث استقطب أكثر من 548 علامة تجارية محلية وعالمية بارزة، كما زاد عدد الدول المشاركة بنسبة 57% إلى 44 دولة حول العام.وتضمنت نسخة العام الماضي العديد من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية التي وفرت للزوار تجارب متميزة بما فيها بطولة الفلاي بورد، وعروض وحركات استعراضية رائعة ورحلات مجانية بالقارب لجميع الزوار. وتخللها أيضاً جلسات نقاشية بعنوان «حوارات بحرية»، أتاحت للزوار والمشاركين فرصة التعرف على أحدث الأخبار والحقائق الممتعة حول الاستدامة في المحيطات، وغيرها العديد من الأنشطة التي تلبي تطلعات جميع الفئات.

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