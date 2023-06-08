الإمارات تستضيف «يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الأسبوع المُقبل فعاليات «يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023»، بمركز دبي التجاري العالمي، على مدار يومي 12 و13 يونيو الحالي، بمشاركة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي لي يونغ، وزيرة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا الجنوبية، ومجموعة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين وحاضنات ومسرعات الأعمال من البلدين.

وتشارك أكثر من 100 شركة ناشئة من دولة الإمارات، إلى جانب 80 شركة ناشئة من كوريا الجنوبية، في هذه الفعالية التي تستضيفها وزارة الاقتصاد، ووزارة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا الجنوبية، وتنظمها مجموعة من مؤسسات الاستثمار وحاضنات الأعمال في البلدين.

وتأتي استضافة الإمارات للفعالية ترجمة حقيقية لرغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية على الصعيدين التجاري والاستثماري، ويعد أحد مخرجات مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد، ووزارة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا الجنوبية في يناير 2023، ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين البلدين خلال زيارة فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى دولة الإمارات.

وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال هذه الفعالية، استكشاف فرص التعاون بين رواد الأعمال، والشركات الناشئة بالإمارات وكوريا وخلق شراكات مستدامة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصحة، والطاقة، والإعلام، والأمن، ودعم دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق البلدين، بما يعزز النمو المستدام لاقتصادهما، وذلك في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تنمية قطاع ريادة الأعمال الوطنية، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية ذات الصلة.