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«أسبوع الياه سات في آسيا» يختتم أعماله اليوم في سنغافورة

خلال فعاليات أسبوع الياه سات في آسيا (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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يختتم «أسبوع الياه سات في آسيا» أعماله اليوم في سنغافورة والذي تنظمه شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، في الفترة من 5 إلى 9 يونيو الحالي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، خاصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتضمنت أجندة الحدث ثلاث فعاليات رئيسة هي المؤتمر الأول من نوعه لشركاء الأعمال في آسيا، والذي يجمع شركاء الخدمة من 8 دول في المنطقة تحت شعار «رواد الشراكة»، والمشاركة في كل من«معرض كوميونيك آسيا 2023»، و«الأسبوع الآسيوي لأعمال الأقمار الصناعية».
واستقطب الحدث أكثر من 25 شركة من المنطقة مثّلت الأسواق الرئيسة في فيتنام والفلبين وماليزيا وسنغافورة وكوريا والصين وإندونيسيا وأستراليا، حيث ركز على مجالات النمو ومستويات الربحية لدى مختلف جهات القطاع مثل المؤسسات والمستهلكين والملاحة والجهات الحكومية.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: تحظى شركة الياه سات وشركة الثريا التابعة لها بحضور راسخ منذ سنوات في منطقة آسيا، ويعود الفضل في ذلك لمجموعة الحلول والخدمات المتنوعة التي تقدمها شبكتنا الفضائية واسعة النطاق، هذا إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية المهمة والدائمة في المنطقة، كل هذه الأسس المتينة مكنتنا من بناء قاعدة صلبة ورائدة في قطاع الاتصالات الفضائية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

الإمارات
الياه سات
سنغافورة
شركة الياه للاتصالات الفضائية
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