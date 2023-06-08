«دبي المالي» يُنظّم مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن

دبي (الاتحاد)

ينظم سوق دبي المالي، بالتعاون مع HSBC، النسخة الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في عام 2023، وذلك في لندن يومي 14 و15 يونيو الحاري، وذلك بالتزامن مع مؤتمر HSBC لدول مجلس التعاون الخليجي في لندن. ويأتي مؤتمر المستثمرين العالميين. وبعد النجاح الكبير لمؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك خلال وقت سابق من هذا العام، الذي عكسه الإقبال المتزايد للمؤسسات الاستثمارية على أسواق رأس المال في الدولة، تأتي النسخة الثانية من المؤتمر في لندن أمام المستثمرين في المملكة المتحدة، لتتيح فرصة استكشاف آفاق الاستثمار مع بعض الشركات الرائدة في المنطقة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»: يسعدنا الإعلان عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن، والذي يأتي في إطار مبادراتنا الهادفة إلى تعزيز قدرات الشركات المُدرجة لدينا على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.