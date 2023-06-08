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«HUB71» تتعاون مع «SANOFI» لدعم تطوير تقنيات الرعاية الصحية

خلال توقيع اتفاقية الشراكة (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن عقد شراكة مع Sanofi، شركة الأدوية الفرنسية العملاقة، لتسريع تطوير وتسويق أحدث التكنولوجيات في قطاع الرعاية الصحية. وتسعى Hub71 من خلال شراكتها الاستراتيجية مع Sanofi إلى الارتقاء بجودة رعاية المرضى وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية، خدمةً للمجتمعات المحلية بالإمارات وخارجها.
وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHub71: من خلال جهودنا مع Sanofi سيتمكّن روّاد الأعمال في Hub71 من الوصول إلى شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية من شأنها تعزيز شغفهم بالابتكار، وتطوير التكنولوجيا المتقدّمة، كما نتطلّع إلى بناء شراكة قوية ترسّخ ريادة دولة الإمارات في صياغة مستقبل التكنولوجيا الصحية.

هب 71
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