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الاقتصادي

«دبي للسلع» يوقع اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لمطار بكين داشينغ

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:02

دبي (الاتحاد)

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وقع مركز دبي للسلع المتعددة، اتفاقية مع اللجنة الإدارية التي تُشرف على تنظيم وتشغيل المنطقة الاقتصادية التابعة لمطار بكين داشينغ الدولي، حيث سيتعاون الطرفان على تطوير آليات تعاون شاملة تعود بمكاسب استراتيجية أكبر عليهما ضمن مشاريع ومبادرات تجارية ثنائية.
وسيبحث الطرفان أفضل الطرق الممكنة لتطوير نموذج مبتكر يعزز أوجه التعاون بين المناطق التجارية الحرّة العالمية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، استلهاماً من تجربة مركز دبي للسلع المتعددة في جذب وإدارة مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركات وبالاستفادة من إمكانات بنيته التحتية العالمية.
وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «تستمر العلاقات الاقتصادية القوية الممتدة بين دولة الإمارات والصين في النمو والازدهار بوتيرة متسارعة، وهو يعكس ما يمكننا تحقيقه من مكاسب ومنجزات مشتركة من خلال التعاون مع الشركاء التجاريين، وتنسجم هذه الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع المنطقة الاقتصادية في مطار بكين داشينغ الدولي مع هذه المساعي المنشودة».

مركز دبي للسلع المتعددة
الصين
الإمارات
مطار بكين داشينغ
مطار بكين داشينج الدولي
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