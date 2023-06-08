الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«بروج» تعزز التزامها بالاستدامة بمبادرة «عملية المسح الشامل»

«بروج» تعزز التزامها بالاستدامة بمبادرة «عملية المسح الشامل»
9 يونيو 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: نشاط دبلوماسي عربي لإطلاق حقبة جديدة من الازدهار
«الداخلية» بالمرصاد للقضاء على آفة المخدرات

انضمت شركة بروج بي ال سي «بروج»، إلى مبادرة «عملية المسح الشامل» (Operation Clean Sweep)، وهي مبادرة عالمية في قطاع صناعة البتروكيماويات تهدف إلى تقليل فقد وهدر حبيبات البوليمرات في البيئة. وقالت ميثاء المرعشي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بالإنابة في بروج: «الانضمام إلى برنامج (عملية المسح الشامل) يعزز جهودنا الشاملة في مجال الاستدامة، وهو إنجاز مهم في مسيرتنا نحو تعزيز التصنيع والعمليات المستدامة، وسيساهم البرنامج في دعم برنامج القضاء كلياً على مشكلة هدر وفقد حبيبات البوليمرات في الوقت الذي نضمن فيه استمرارنا في تعزيز مبادرات الاستدامة عبر منشآتنا ومرافقنا».

شركة بروج
الإمارات
الاستدامة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©