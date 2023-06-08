«بروج» تعزز التزامها بالاستدامة بمبادرة «عملية المسح الشامل»

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت شركة بروج بي ال سي «بروج»، إلى مبادرة «عملية المسح الشامل» (Operation Clean Sweep)، وهي مبادرة عالمية في قطاع صناعة البتروكيماويات تهدف إلى تقليل فقد وهدر حبيبات البوليمرات في البيئة. وقالت ميثاء المرعشي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بالإنابة في بروج: «الانضمام إلى برنامج (عملية المسح الشامل) يعزز جهودنا الشاملة في مجال الاستدامة، وهو إنجاز مهم في مسيرتنا نحو تعزيز التصنيع والعمليات المستدامة، وسيساهم البرنامج في دعم برنامج القضاء كلياً على مشكلة هدر وفقد حبيبات البوليمرات في الوقت الذي نضمن فيه استمرارنا في تعزيز مبادرات الاستدامة عبر منشآتنا ومرافقنا».