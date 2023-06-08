الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف

أعلنت شركة الدار العقارية “الدار” اليوم عن إطلاق المبنى الثاني ضمن مشروع "ذا سورس"، وهو مجتمع سكني جديد في قلب جزيرة السعديات في أبوظبي.

يأتي طرح المبنى بعد بيع جميع وحدات المبنى الأول ضمن مشروع "ذا سورس 2" في منطقة سعديات غروف، وسيضم المبنى الثاني 148 وحدةً سكنية عصرية، وقد لاقى المبنى الأول طلباً كبيراً من جانب المشتريين الدوليين، حيث بيعت كافة وحداته البالغة 204 وحدات في غضون أيام من الإطلاق.

ويجمع "ذا سورس 2" بين مقومات الفخامة والاستدامة والراحة في إطار التزام “الدار” بتحقيق خطة صافي الانبعاثات الصفري ودعم الاستدامة البيئية ورفاهية مجتمعاتها. وتم تصميم المشروع وفقاً لإرشادات منخفضة الكربون، وسيحظى ببنية تحتية ذكية تضمن تحسين كفاءة الطاقة، وتوفير الأجواء الصحية والهواء النظيف، وتوفير أجهزة ومرافق حديثة في كافة جوانب المشروع ، وتتنوع مساحات الوحدات في المشروع ، وتبدأ أسعارها من 2.82 مليون درهم ،كما سيتم طرح وحدتي بنتهاوس حصريتين في وقت لاحق.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير ، بهذه المناسبة، : "لاقى مشروع ’ذا سورس‘ - الذي أطلقناه في وقت سابق من هذا العام - استجابة واسعة في السوق، مما يؤكد تنامي الطلب على الوحدات السكنية التي تركز على جوانب اللياقة البدنية والصحة النفسية. ونسعى من خلال إطلاق المبنى الثاني ضمن مشروع ’ذا سورس‘ إلى توفير مساحات تشجع الأفراد على الاهتمام بصحتهم، وانسجاماً مع سعي أبوظبي لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية، يوفر ’ذا سورس 2‘ في منطقة سعديات غروف مزيجاً مثالياً من الثقافة والهدوء على شاطئ البحر مع حياة مجتمعية متكاملة تستقطب الملّاك والمستثمرين على حد سواء".

ويلبي مشروع "ذا سورس 2" معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية في جميع جوانبه؛ حيث يسعى للحصول على درجة لؤلؤتين وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج "استدامة".

وسعياً للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، يتبنى المشروع مبادئ التصميم المستدام وتكنولوجيا المباني الخضراء لترشيد استهلاك المياه والحد من انبعاثات الكربون. وقد روعي في تصميم المبنى تعزيز كفاءة الطاقة، مستهدفاً خفض مستويات استخدام الطاقة بنسبة 18٪ على الأقل مقارنة بمعيار ASHRAE 2010، وهو معيار دولي يضع الحد الأدنى من متطلبات كفاءة استهلاك الطاقة في الأبنية.

يقع مشروع "ذا سورس 2" في منطقة سعديات غروف، إحدى أكثر الوجهات المفضلة في أبوظبي. ومن المقرر البدء بالعمليات الإنشائية للمبنى الثاني خلال الربع الأخير من العام الجاري على أن يتم تسليم الوحدات اعتباراً من الربع الأخير من 2026.