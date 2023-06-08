"أدنوك للإمداد" تفوز بعقد لبناء جزيرة اصطناعية في حقل "زاكوم السفلي" بـ 3.58 مليار درهم

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها تحت الرمز "ADNOCLS" عن حصولها على عقد بقيمة 3.588 مليار درهم لتنفيذ أعمال بناء جزيرة اصطناعية، من شركة "أدنوك البحرية".

ووفقاً للعقد ستقوم "أدنوك للإمداد والخدمات" بتنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة "G" الاصطناعية، في حقل "زاكوم السفلي" البحري. وسيتم إعادة توجيه نسبة 75% على الأقل من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتعد ترسية هذا العقد إنجازاً كبيراً ضمن استراتيجية "أدنوك للإمداد والخدمات" لاستكشاف فرص ومجالات جديدة للنمو تماشياً مع خططها لتحقيق نمو كبير مستمر، مما يشمل التوسع في قطاعات جديدة، من خلال وحدة الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة.

وتهدف شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى توسيع حصتها في سوق خدمات عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء للمناطق البحرية، حيث من المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً كبيراً في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لعملائها بالتزامن مع المساهمة في تمكين نمو عمليات أدنوك في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير، والتصنيع، والتسويق.

ويعد هذا العقد أول عقد تحصل عليه "أدنوك للإمداد والخدمات" بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأول من يونيو 2023 بعد اكتتاب عام شهد طلباً استثنائياً مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم هذا العام حتى الآن.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بهذه المناسبة: "استنادا إلى خبراتها في إدارة المشاريع وما تقدمه من حلول لوجستية متكاملة، تمتلك " أدنوك للإمداد والخدمات" قدرات عالية لتنفيذ عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للمناطق البحرية تدعم خطط النمو الطموحة لعملائها، وتحقق قيمة إضافية لمساهميها".

وأضاف: "يعد ترسية هذا العقد لبناء الجزيرة الاصطناعية "G" دليلاً على التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها للتوسع من خلال الاستفادة من فرص ومجالات النمو الجديدة. كما يعكس هذا العقد اتساع نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، وثقة ’أدنوك البحرية‘ في قدرات وإمكانيات ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ كشريك موثوق ومفضل لتقديم الخدمات اللوجستية والبحرية المتكاملة".

ويعد هذا العقد جزءاً من خطة التطوير طويلة الأجل لحقل "زاكوم السفلي" والتي تهدف لتعزيز وزيادة القيمة بشكل آمن ومستدام. كما يساهم ترسية هذا العقد في دعم جهود "أدنوك" لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

ونجحت "أدنوك البحرية" في تطبيق مفهوم الجزيرة الاصطناعية على مدار الأعوام الماضية، واستطاعت من خلاله تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ومزايا بيئية، وذلك مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب المزيد من التركيبات والبنية التحتية البحرية.

وتعد "أدنوك للإمداد والخدمات" أكبر شركة شحن وخدمات لوجستية متكاملة في المنطقة، حيث تمتلك أسطولاً متنوعاً يتكون من 245 قطعة بحرية، وتشغل وتستأجر ما يقرب من 540 سفينة سنوياً، إلى جانب قاعدة لوجستية تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع في أبوظبي، وقدراتها اللوجستية المتكاملة.

وتستهدف "أدنوك للإمداد والخدمات" على المدى المتوسط تحقيق نمو سنوي متوسط في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال الحصول على عقود جديدة وتوسيع منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة وتحسين نشر البوارج المرفوعة.