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الاقتصادي

الذهب يتألق مع هبوط الدولار

الذهب
8 يونيو 2023 08:34

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر حوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما.

وبحلول الساعة 0307 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1946.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1961.00 دولار.

وقال أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل بينما أسعار الذهب عالقة في نطاق بين 1930 و1985 دولاراً، وقد تخترق النطاق العلوي بمجرد صدور قرار من المركزي الأميركي بذلك.

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وقال اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 13 و14 يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ورفع بنك كندا المركزي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 4.75 بالمئة، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لكبح التضخم المرتفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1020.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1394.91 دولار.

المصدر: وكالات
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