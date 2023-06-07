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الدولار ينخفض وسط ترقب لقرار الفائدة وبيانات التضخم

الدولار ينخفض وسط ترقب لقرار الفائدة وبيانات التضخم
8 يونيو 2023 00:31

انخفض الدولار أمام اليورو والين اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو الثلاثاء المقبل وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يُبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير بينما يقيّم تأثير رفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة.
ومن المتوقع أيضاً أن تظهر بيانات تضخم أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء ارتفاع الأسعار 0.30 بالمئة في مايو.

وارتفع اليورو في أحدث تداول 0.30 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0726 دولار وانخفض الدولار 0.22 بالمئة إلى 139.33 ين ياباني. ونزل مؤشر الدولار 0.29 بالمئة إلى 103.77.
وصعد الدولار الكندي بعد أن رفع بنك كندا المركزي سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى 4.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 22 عاماً.
وهبط الدولار في أحدث تداول 0.39 بالمئة مقابل الدولار الكندي إلى 1.3350 دولار كندي.
واستمرت مكاسب الدولار الأسترالي بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ربع نقطة لأعلى مستوى في 11 عاماً الثلاثاء.
وصعد الدولار الأسترالي في أحدث تداول 0.42 بالمئة إلى 0.6700 دولار.

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المصدر: وكالات
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