«غرفة دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً في جاكرتا

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، افتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في مدينة جاكرتا في إندونيسيا، حيث يرتفع بذلك العدد الإجمالي للمكاتب الخارجية للغرفة حول العالم إلى 18 مكتباً في جميع أنحاء العالم.

وتم افتتاح المكتب رسمياً خلال حفل خاص أُقيم في جاكرتا بمشاركة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ومعالي بهليل لحدالية، وزير الاستثمار في إندونيسيا؛ وعبد الله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا، وحسين باقيس، سفير إندونيسيا لدى الدولة وحسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، وبيرناردو فيجا، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا.

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة في كلمته خلال افتتاح المكتب: «يعكس تأسيس المكتب الخارجي التزامنا المشترك بتعزيز الروابط بين البلدين الصديقين. وإنني أدعو الشركات الإندونيسية الكبيرة والصغيرة للاستفادة من الخبرات والمعارف والموارد التي تتيحها غرف دبي لدعم أهدافهم الاستثمارية والتجارية. ونتطلع من خلال تأسيس شراكات جديدة إلى متابعة مسيرتنا الثابتة لخلق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً».

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر إندونيسيا سوقاً استراتيجية رئيسية بالنسبة لنا، حيث يشكل افتتاح مكتبنا في جاكرتا خطوة مهمة لبناء شراكات عابرة للحدود مع واحدة من أقوى اقتصادات العالم. وسنواصل التعاون معاً لتحفيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الجانبين، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق قفزة نمو كبيرة في الصادرات والواردات بين السوقين».

وسيركّز مكتب جاكرتا على بناء علاقات قوية مع الأطراف المعنية الرئيسية في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الشركات الإندونيسية التي تعتزم دخول سوق دبي والتوسع دولياً من بوابة الإمارة. وسيعمل المكتب كذلك على إيجاد قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والإندونيسية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الإندونيسيين في تنظيم مناسبات التواصل ومنتديات الأعمال ولقاءات الأعمال بين الشركات.