تفاهم بين «الصناعة» و«منصة صناعة» بشأن تبادل البيانات

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و«منصة صناعة» المنصة الموحدة في دولة الإمارات لدعم المنتجات الوطنية، مذكرة تفاهم تستهدف دعم قطاع الصناعة الإماراتي من خلال تبادل البيانات والتسويق الإلكتروني للمنتجات الوطنية؛ بهدف تعزيز حصولها على حصص سوقية إضافية والوصول إلى مستويات تنافسية إقليمية ودولية جديدة.

وقع المذكرة، على هامش النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي اختتمت فعالياته في أبوظبي مؤخراً، بحضور عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسامة أمير فضل، وكيل وزارة مساعد لقطاع المسرعات الصناعية، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وكردوس محمد بن سالم بن كردوس العامري، نائب الرئيس التنفيذي «منصة صناعة».

وتنسجم المذكرة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لنمو الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وجعل المنتجات الإماراتية الخيار الأول للمستهلك؛ نظراً لتطبيقها أعلى مواصفات الجودة الإنتاجية، كما يعزز التعاون المشترك من جهود رقمنة سلسلة التوريد، بصورة داعمة للصناعات الوطنية.