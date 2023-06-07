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الاقتصادي

«الاتحادية للضرائب»: زيادة الإقبال على «باقة موَفَّق»

«الاتحادية للضرائب»: زيادة الإقبال على «باقة موَفَّق»
8 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة الإقبال وارتفاع عدد المُسجَّلين في «باقة موَفَّق» التي أطلقتها «الهيئة» في شهر مارس الماضي لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم الهيئة من خلالها العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع.
جاء ذلك خلال «مجلس المُتعاملين» الذي عقدته الهيئة في أبوظبي حول مُبادرة «باقة موَفَّق» ودورها في دعم وتشجيع رواد الأعمال على الامتثال الضريبي، ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجارب مبتكرة بناءً على أفكارهم ومقترحاتهم.
وأشار مُتخصِّصو «الهيئة» إلى أن «باقة موَفَّق» تُقدِّم حلولاً ضريبية مُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المُسجَّلة في النظام الضريبي حالياً، بالإضافة إلى مواد تعليمية تثقيفية عن الإجراءات الضريبية تم تصميمها خِصِّيصاً لِتُناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتم من خلاله الاستفادة من طاقات وقُدرات القائمين على هذه الشركات لتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني، تعزيزاً لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
الشركات الصغيرة
الشركات الصغيرة والمتوسطة
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