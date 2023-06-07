جمارك دبي تستشرف آفاق التجارة مع نيوزيلندا

دبي (الاتحاد)

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مع وفد دبلوماسي واقتصادي نيوزيلندي، برئاسة الدكتور ريتشارد كاي سفير نيوزيلندا لدى دولة الإمارات، تعزيز التبادل التجاري بين دبي ونيوزيلندا.

قال أحمد محبوب مصبح: «نشهد زيادة في عدد الشركات النيوزلندية العاملة في دبي، وندعو المستثمرين والتجار النيوزلنديين إلى الاستفادة من فرص النمو القوي الذي يشهده اقتصاد دبي في القطاعات كافة»، منوهاً بأن «جمارك دبي توفر خدمات وتسهيلات جمركية استثنائية لدعم قطاعات الأعمال، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».